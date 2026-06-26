Pläne im Koblenzer Stadtteil Bubenheim soll neuen, attraktiven Dorfplatz bekommen Matthias Kolk 26.06.2026, 13:41 Uhr

i Dieser Platz im Koblenzer Stadtteil Bubenheim soll, geht es nach der Stadt, in einigen Jahren ganz anders aussehen. Matthias Kolk

Der Koblenzer Stadtteil Bubenheim soll einen neuen Dorfmittelpunkt bekommen, der Kinder zum Spielen am Bach und die Dorfgemeinschaft zum Verweilen einlädt. Eine Umsetzung würde Millionen kosten. Die Stadt hofft auf Fördermittel des Bundes.

Der Koblenzer Stadtteil Bubenheim soll einen neuen Dorfplatz bekommen, an dem man sich gerne aufhalten will. Die Stadtpolitik steht dem ganzen sehr offen gegenüber, konkrete Pläne wurden zuletzt in den Gremien vorgestellt. Der Bubenheimer Bach spielt in diesen eine entscheidende Rolle.







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