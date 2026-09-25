Verkehr in Koblenz Bubenheim: Neue Straße soll für klare Entlastung sorgen Wolfgang Lucke 25.09.2026, 18:00 Uhr

i Der Koblenzer Baudezernent Andreas Lukas beschreibt die Einzelheiten des Projekts: Die neue Straße soll den Stadtteil Bubenheim enorm entlasten. Wolfgang Lucke

„Das ist ein guter Tag für Bubenheim“, darin sind sich beim Spatenstich für die neue Entlastungsstraße im Koblenzer Stadtteil alle Beteiligten einig. Das sind die Details der neuen Anbindung.

Mit bis zu 50 Prozent Minderung des Durchgangsverkehrs rechnen die Planer bei der neuen 1,2 Kilometer langen Ortskernentlastungsstraße bei Bubenheim im Bereich „Joseph-Funken-Straße”. Nach langer Planung wurde jetzt unter großem Interesse der Projektbeteiligten mit dem symbolischen ersten Spatenstich der Start zur Umsetzung gegeben.







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