„Das ist ein guter Tag für Bubenheim“, darin sind sich beim Spatenstich für die neue Entlastungsstraße im Koblenzer Stadtteil alle Beteiligten einig. Das sind die Details der neuen Anbindung.
Lesezeit 2 Minuten
Mit bis zu 50 Prozent Minderung des Durchgangsverkehrs rechnen die Planer bei der neuen 1,2 Kilometer langen Ortskernentlastungsstraße bei Bubenheim im Bereich „Joseph-Funken-Straße”. Nach langer Planung wurde jetzt unter großem Interesse der Projektbeteiligten mit dem symbolischen ersten Spatenstich der Start zur Umsetzung gegeben.