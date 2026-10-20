Vorfall in Koblenz Brückenpfeiler gerammt: Polizei sucht flüchtigen Fahrer Matthias Kolk 20.10.2026, 16:00 Uhr

i Ein Polizeiwagen im Einsatz (Symbolbild) Rolf Vennenbernd/dpa

Ein kaputtes Auto unter einer Brücke, aber vom Fahrer keine Spur: Die Polizei ermittelt in Koblenz weiter wegen eines Unfalls, der sich am Montagabend in Lützel zugetragen hat.

Ein ramponiertes Auto unter der Brücke, aber von der Person hinterm Lenkrad keine Spur: Die Polizei in Koblenz sucht die Person, die hinterm Steuer saß, als ein Wagen am Montagabend frontal mit einem Betonpfeiler der Europabrücke kollidierte. Der Fahrer sei, nachdem er eine Polizeistreife erblickt hatte, mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Moselufer gerast, meldet die Polizei.







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