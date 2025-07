Die Trennung zwischen den Stadtteilen Rauental und Goldgrube zu überwinden, ist Ziel eines neuen Brückenbauwerks über eine zwölfgleisige Hauptstrecke der Deutschen Bahn. Jetzt erfolgte in der Bogenstraße in der Goldgrube der symbolische erste Spatenstich.

Die Brücke wird einen Rad- sowie einen Fußweg erhalten und eine Gesamtlänge von 444 Metern erreichen. Um die Barrierefreiheit zu gewährleisten, werden auf jeder Seite 182 Meter lange Rampen entstehen. Rund 20 Millionen Euro sind für das Projekt im Koblenzer Haushaltsplan vorgesehen, Land und Bund haben 7,3 Millionen Euro Zuschüsse zugesagt.

Bau von Schienenhaltepunkt vorgesehen

Ganz elementar für die Gesamtplanung sei der anschließend fest vorgesehene Bau eines Schienenhaltepunktes, sagte Oberbürgermeister David Langner in seiner Begrüßung. In diesem Zusammenhang entstehe ein für die Stadtentwicklung sehr bedeutendes Projekt.

„Koblenz holt auf”, sagte Katrin Eder (Grüne). Für die Ministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität seien in den vergangenen Jahren in Koblenz deutliche Weichen gestellt worden, weg von der Vision der autogerechten Stadt der Nachkriegszeit hin zu einer menschengerechten Stadtentwicklung. Diese stelle nun den Umweltverbund aus ÖPNV, Rad- und Fußverkehr in den Mittelpunkt der Infrastrukturplanung.

Die sogenannte multimodale Verknüpfung werde die Trennung zwischen den beiden Stadtteilen überwinden. Die Bahnstation, die an den beiden Außengleisen entstehen soll, werde das Schienenverkehrsangebot der Stadt weiter bereichern. Eder sagte: „Nach der jüngst von einem externen Fachbüro erstellten Prognose werden dort rund 3300 Menschen pro Tag vom Pkw auf die Bahn umsteigen.” Nach einer volkswirtschaftlichen Nutzen-Kosten-Untersuchung erreiche das Projekt einen NKI-Wert von 33 (NKI: Nationale Klimaschutzinitiative). Dies bedeute, dass der volkswirtschaftliche Nutzen die Kosten um das 33-fache übertreffe.

Als Koblenzerin sehe sie jeden Tag mit Freude, wie durch die Maßnahmen einer modernen Verkehrspolitik immer mehr kurze Wege entstünden, berichtete Esther Jung, Abteilungsleiterin im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz. Sie war spontan als Vertretung von Staatssekretär Andy Becht eingesprungen, der aber den Stau noch rechtzeitig überwand und pünktlich zum eigentlichen Spatenstich eintraf.

Tiefbauamtsleiter Kai Mifka erläuterte die bautechnischen Herausforderungen des Projektes. Die geforderte Barrierefreiheit der Rampen habe wegen der vorbestimmten Neigungswinkel für manche planerische Anstrengung gesorgt. Auch dass der Bahnbereich im Zweiten Weltkrieg oft Ziel alliierter Bomberflotten gewesen sei, habe wegen der nachzuweisenden Kampfmittelfreiheit dazu beigetragen, das Verfahren sehr aufwendig zu gestalten. Natürlich werde auch der Bereich Naturschutz gewürdigt.

Auf eine weitere Problemlage wies Baudezernent Andreas Lukas hin. „Die durch den Bau notwendig werdenden Pausen für den Bahnverkehr mussten bereits vor drei Jahren beantragt werden, ebenso wie die Zuschüsse.” Er dankte den beteiligten Stellen für die konstruktive Zusammenarbeit.