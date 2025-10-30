Haushaltsentwurf für 2026 Brücken, Radwege, Kitas: Hier will Koblenz investieren 30.10.2025, 16:08 Uhr

i Der Neubau der Pfaffendorfer Brücke ist auch 2026 das größte Koblenzer Infrastrukturprojekt. Alexej Zepik

Der Koblenzer Haushalt für 2026 weist wohl ein Defizit von 43 Millionen Euro auf. Im neuen Jahr stehen erneut die großen Infrastrukturprojekte im Fokus. Steuererhöhungen soll es keine geben.

Es sind schwierige Zeiten, auch in Koblenz. Die angespannte Weltwirtschaftslage schlägt immer stärker lokal durch. Dazu muss die Stadt auch im neuen Jahr mit einem enorm hohen Haushaltsloch klarkommen. Dennoch oder grade deshalb forderte Oberbürgermeister David Langner (SPD) bei der Vorstellung des Haushaltsentwurfs den Stadtrat am Donnerstagnachmittag auf: „Lassen Sie uns alle miteinander wieder mehr an unsere Stärken glauben.







