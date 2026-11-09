Verkehr an der Mosel Brücke zwischen Löf und Alken soll neu gebaut werden Annika Wilhelm 09.11.2026, 15:48 Uhr

i Die Moselbrücke, die Löf und Alken miteinander verbindet, ist nicht mehr so tragfähig, dass der Lkw-Verkehr darüber fließen kann. Derzeit gelten Beschränkungen – diese werden bestehen bleiben müssen, bis das Bauwerk neu gebaut wurde. Annika Wilhelm

Schon seit April gilt auf der Moselbrücke zwischen Alken und Löf eine Beschränkung: Fahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen dürfen hier nicht mehr fahren. Eine neue Untersuchung hat wichtige Erkennntisse gebracht.

Die Moselbrücke im Verlauf der K41 zwischen Alken und Löf kann nicht für den Lkw-Verkehr ertüchtigt werden. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in einer Pressemitteilung mit. Eine Machbarkeitsstudie ergab, dass es aus baustatischen Gründen nicht möglich ist, die bestehende Bausubstanz zu verstärken, damit der Lkw-Verkehr wieder über die Brücke fahren kann.







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