Für Fußgänger und Radfahrer
Brücke zwischen Goldgrube und Rauental erst 2027 fertig
Die Geh- und Radwegbrücke zwischen Rauental und Goldgrube erstreckt sich über ihre volle Länge von 444 Metern. Fertig wird sie a
Die Geh- und Radwegbrücke zwischen Rauental und Goldgrube erstreckt sich über ihre volle Länge von 444 Metern. Fertig wird sie allerdings erst in der ersten Jahreshälfte 2027.
Felix Gras/Stadt Koblenz

444 Meter ist sie lang, die neue Brücke zwischen den beiden Koblenzer Stadtteilen Rauental und Goldgrube. Ihre Eröffnung verschiebt sich ins kommende Jahr, kündigt die Stadt an. Was noch zu tun ist.

Lesezeit 2 Minuten
Angekündigt war die Fertigstellung der Fußgänger- und Radfahrerbrücke zwischen dem Koblenzer Rauental und der Goldgrube für Ende des Jahres 2026, jetzt nennt die Stadt als Eröffnungstermin die erste Hälfte des kommenden Jahres, wie es in einer Pressemitteilung heißt: „Besonders das Aufbringen des Belages des Geh- und Radwegs, aber auch andere, noch anstehende Arbeiten, sind stark abhängig von der Witterung.
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