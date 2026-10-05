444 Meter ist sie lang, die neue Brücke zwischen den beiden Koblenzer Stadtteilen Rauental und Goldgrube. Ihre Eröffnung verschiebt sich ins kommende Jahr, kündigt die Stadt an. Was noch zu tun ist.
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Angekündigt war die Fertigstellung der Fußgänger- und Radfahrerbrücke zwischen dem Koblenzer Rauental und der Goldgrube für Ende des Jahres 2026, jetzt nennt die Stadt als Eröffnungstermin die erste Hälfte des kommenden Jahres, wie es in einer Pressemitteilung heißt: „Besonders das Aufbringen des Belages des Geh- und Radwegs, aber auch andere, noch anstehende Arbeiten, sind stark abhängig von der Witterung.