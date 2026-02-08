Verkehr in Koblenz Brücke und Weg an der Bahn machen Radfahren sicherer Doris Schneider 08.02.2026, 18:00 Uhr

i Der Neubau der Rad- und Gehwegbrücke zwischen dem Rauental und der Goldgrube macht die Wege auf dem Rad sicherer und kürzer. Alexej Zepik

Die Brücke, die die Eisenbahnlinien überwindet und eine Verbindung zwischen den Koblenzer Stadtteilen Goldgrube und Rauental darstellt, wächst in die Höhe. Sie ist nicht die einzige Verbesserung für Fußgänger und Radfahrer in diesem Gebiet.

Rund ein Jahr wird der Bau der Geh- und Radwegbrücke über die zwölf Gleise der Bahn wohl noch dauern. Dann können Fußgänger und Radfahrer auf ihr von der Goldgrube ins Rauental fahren und umgekehrt. Dieser Neubau steht als eine der wichtigsten laufenden Maßnahmen im Jahresbericht des Teams Radverkehr – und nicht nur die Brücke selbst, sondern auch der neue Radweg, der an der Bahnstrecke entlang führen wird.







