Die Brücke, die künftig die Eisenbahnlinien überwindet und die Koblenzer Stadtteile Goldgrube mit Rauental verbindet, wächst sichtbar in die Höhe. Doch sie ist nicht die einzige Maßnahme – weitere Verbesserungen für Fußgänger und Radfahrer sind in dem Gebiet geplant.
Rund ein Jahr wird der Bau der Geh- und Radwegbrücke über die zwölf Gleise der Bahn wohl noch dauern. Dann können Fußgänger und Radfahrer auf ihr von der Goldgrube ins Rauental fahren und umgekehrt. Dieser Neubau steht als eine der wichtigsten laufenden Maßnahmen im Jahresbericht des Teams Radverkehr – und nicht nur die Brücke selbst, sondern auch der neue Radweg, der an der Bahnstrecke entlang führen wird.