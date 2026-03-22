Stadtteilverbindung in Koblenz Brücke am Haken: Riesiges Stahlteil wird eingehoben Peter Karges 22.03.2026, 16:00 Uhr

i Die Lücke für die neue Fußgänger- und Radfahrerbrücke zwischen Rauental und Goldgrube wurde am Sonntagmorgen geschlossen. Ein Riesenteil, das Millimeterarbeit fordert Peter Karges

50 Tonnen schwer, 20 Meter lang und fünf Meter breit: Das sind die Zahlen zu dem riesigen Brückenteil, das am Sonntagmorgen über den Bahngleisen eingehoben wurde, die die Koblenzer Stadtteile Goldgrube und Rauental trennen. So ist dies passiert.

Mit seinen zahlreichen Brücken über Flüsse, Eisenbahnen und Straßen darf sich Koblenz mit Fug und Recht als „Stadt der Brücken“ bezeichnen. In diesem Jahr noch soll eine neue Überquerung hinzukommen: eine Brücke für Fußgänger und Radfahrer, die auf einer Länge von insgesamt 444 Metern, davon 360 Meter für die beiden Rampen, die Stadtteile Rauental und Goldgrube über die zwölf Bahngleise der Moselstrecke verbindet.







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