Weiterer Leerstand in Koblenz Brillenfachgeschäft Smykker in der Löhrstraße schließt Doris Schneider 20.04.2026, 14:27 Uhr

i In der Koblenzer Löhrstraße gibt es viele kleine Läden - und immer mal wieder Wechsel. Der Optiker Smykker schließt offenbar auch. Doris Schneider

Ein kleiner Modeladen in der Löhrstraße hat vor Kurzem geschlossen, eine Filiale des Deko-Ladens Nanu Nana geöffnet. Und es ist weiter Bewegung in dem Teil der Koblenzer Einkaufsstraße nahe dem Durchgang zum Löhr-Center: Auch ein Optiker schließt.

Brillengestelle sind ordentlich aufgereiht in den Regalen der Optikerkette Smykker, ein Aufsteller vor dem Laden weist auf Angebote hin. Die gibt es aber nicht mehr lang: Die Filiale schließt Ende des Monats, sagt eine Mitarbeiterin.Ob die Filiale nicht genügend Gewinn erwirtschaftet hat, dazu kann sie nichts sagen.







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