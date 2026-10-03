Zentrum Innere Führung Koblenz Breuer: Werte und Kriegstüchtigkeit sind kein Gegensatz Winfried Scholz 03.10.2026, 12:00 Uhr

i General Carsten Breuer beim Eintreffen im Zentrum Innere Führung, links der Kommandeur Generalmajor Ansgar Meyer. Winfried Scholz

Das Zentrum Innere Führung feiert 70 Jahre. Dabei ging es um die Werte der Bundeswehr – auch über sexualisierte Gewalt wurde gesprochen.

Mit einem Festakt feierte das Zentrum Innere Führung in Koblenz seinen 70. Geburtstag. In seiner Ehrenrede bezeichnete der Generalinspekteur der Bundeswehr General Carsten Breuer das Zentrum als den moralischen Kompass unserer Streitkräfte. Die Bundeswehr verteidige Werte, so der Generalinspekteur: Innere Führung sei die Voraussetzung für Kriegstüchtigkeit, sie seien keine Gegensätze.







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