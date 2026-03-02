Lärm, Gestank, illegale Rennen Breitet sich die Autoposerszene in Koblenz aus? Peter Meuer 02.03.2026, 06:30 Uhr

i Hochmotorisierte Fahrzeuge am Altengraben in Koblenz: Die Polizei kontrolliert verstärkt, ob Autos illegal umgebaut sind oder "Poserverstöße" vorliegen. Die Beamten werben aber auch für einen differenzierten Umgang mit dem Thema. Alexej Zepik

Immer wieder kommt es in der Koblenzer Innenstadt oder auf den Bundesstraßen zu gefährlichen Manövern, an manchen „Hotspots“ prahlen oft junge Fahrer vor Publikum mit ihren Karren. Haben Autoposing und illegales Tuning in Koblenz Hochkonjunktur?

Es ist ein – im schlechtesten Sinne – spektakulärer Unfall gewesen. In der Nacht auf Samstag am dritten Septemberwochenende im vergangenen Jahr sauste ein Auto mit vier Insassen viel zu schnell durch die Koblenzer Pfuhlgasse. Der Fahrer war gerade einmal 18 Jahre alt.







