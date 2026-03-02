Lärm, Gestank, illegale Rennen
Breitet sich die Autoposerszene in Koblenz aus?
Hochmotorisierte Fahrzeuge am Altengraben in Koblenz: Die Polizei kontrolliert verstärkt, ob Autos illegal umgebaut sind oder "P
Hochmotorisierte Fahrzeuge am Altengraben in Koblenz: Die Polizei kontrolliert verstärkt, ob Autos illegal umgebaut sind oder "Poserverstöße" vorliegen. Die Beamten werben aber auch für einen differenzierten Umgang mit dem Thema.
Alexej Zepik

Immer wieder kommt es in der Koblenzer Innenstadt oder auf den Bundesstraßen zu gefährlichen Manövern, an manchen „Hotspots“ prahlen oft junge Fahrer vor Publikum mit ihren Karren. Haben Autoposing und illegales Tuning in Koblenz Hochkonjunktur? 

Lesezeit 4 Minuten
Es ist ein – im schlechtesten Sinne – spektakulärer Unfall gewesen. In der Nacht auf Samstag am dritten Septemberwochenende im vergangenen Jahr sauste ein Auto mit vier Insassen viel zu schnell durch die Koblenzer Pfuhlgasse. Der Fahrer war gerade einmal 18 Jahre alt.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionVerkehr

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren