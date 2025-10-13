Diskussion im Stadtrat Braucht Koblenz mehr Trinkwasserbrunnen? Peter Karges 13.10.2025, 07:00 Uhr

i Auf dem Koblenzer Jesuitenplatz befindet sich der einzige öffentliche Trinkbrunnen in der Innenstadt. Die Freien Wähler stellten nun im Rat den Antrag, weitere Trinkbrunnen in der Innenstadt aufzustellen. Peter Karges

Am Brunnen die Wasserflasche auffüllen: In der Koblenzer Innenstadt gibt es dafür einen Trinkwasserbrunnen am Jesuitenplatz. Im Stadtrat diskutierte man jüngst, ob es nicht mehr öffentliche Trinkbrunnen in der Stadt geben sollte.

Spätestens wenn im Sommer die 25-Grad-Marke überschritten wird, wächst bei den meisten Menschen der Flüssigkeitsbedarf. Damit er schnell und kostenlos gedeckt werden kann, haben die Freien Wähler in der jüngsten Stadtratssitzung den Antrag gestellt, bis zum kommenden Sommer sieben öffentlich zugängliche Trinkwasserstellen in der Innenstadt zu installieren.







