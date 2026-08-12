Leerstände, der Verkehr, hohe Mieten, verkaufsoffene Sonntage: Viele Themen beschäftigen die Koblenzer Innenstadt. Wir haben mit Tobias Kröber, Geschäftsführer der Bäckerei Hoefer, und Branchenkenner Fabian Göttlich von der IHK über sie gesprochen.
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Die Koblenzer Innenstadt. Immer wieder ploppt sie in verschiedenen Kontexten auf. In den sozialen Medien wird über die Vielfalt des Einzelhandels oder der Gastronomie diskutiert, in Umfragen sollen Bürger ihre Wahrnehmung schildern, und die Politik verabschiedet Konzepte, die der Innenstadt eine gute Zukunft bescheren sollen.