Brand in Wohn- und Geschäftshaus in Lützel [Update]

Die Koblenzer Feuerwehr war am Freitagmittag zwei Stunden wegen eines Brandes in einem Wohn- und Geschäftshaus in Lützel im Einsatz. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Der Einsatz der Koblenzer Feuerwehr in Lützel begann um kurz vor 12 Uhr und dauerte gut zwei Stunden an: Im Stadtteil Lützel brannte es in einem Erdgeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses in der Andernacher Straße. Wie es in einer Mitteilung der Feuerwehr heißt, leiteten die Einsatzkräfte die Brandbekämpfung sowie eine Kontrolle des gesamten Gebäudekomplexes umgehend ein. Es gab keine verletzten Personen. Der Einsatz wurde um 14 Uhr abgeschlossen. Eine Kontrolle der Einsatzstelle durch die Feuerwehr erfolgte im weiteren Verlauf des Freitags.