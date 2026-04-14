Sehr hoher Sachschaden: Brand in Palais-Drei-Klang-Gebäude auf Oberwerth
Sehr hoher Sachschaden
Brand in Palais-Drei-Klang-Gebäude auf Oberwerth
Auf dem Koblenzer Oberwerth hat am Montagabend das historische Gebäude Palais Drei-Klang gebrannt. Das Haus aus dem Jahr 1907 wird derzeit umgebaut, hier sollen Eigentumswohnungen entstehen. Der Schaden liegt wohl oberen sechsstelligen Euro-Bereich.
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Es ist offenbar niemand verletzt worden, doch der Sachschaden ist immens: Am Montagabend gab es gegen 19 Uhr einen Dachstuhlbrand auf dem Koblenzer Oberwerth. Betroffen ist das historische Gebäude Palais Drei-Klang in der Beethovenstraße. Hier sollen derzeit rund 60 Eigentumswohnungen entstehen.