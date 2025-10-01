Feuerwehreinsatz dauert lang Brand in Mülheim-Kärlich: Bewohner konnten alle raus 01.10.2025, 19:57 Uhr

i Das Symbolbild zeigt einen Feuerwehrmann. Philipp von Ditfurth. picture alliance/dpa

Einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Mülheim-Kärlich meldet die Polizei am Mittwochnachmittag. Bis zum Abend dauern die Löscharbeiten an. Das ist bekannt.

Am Mittwochnachmittag ist der Brand eines Mehrfamilienhauses in der Kurfürstenstraße in Mülheim-Kärlich gemeldet worden. Die gemeldeten zehn Bewohner in den drei Wohnungen waren zum Teil nicht da, die anderen konnten unverletzt das Haus verlassen.Der Brand, der wohl im ersten Stock ausbrach, war indes nicht so einfach unter Kontrolle zu bekommen, auch am Abend dauerten die Löscharbeiten noch an, so die Polizei Andernach auf Nachfrage.







