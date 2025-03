Sie retteten am Dienstag in Koblenz Menschen aus einem Brandhaus mit einem Kran, nun könnten die beiden mutigen Zimmermänner für ihren Einsatz ausgezeichnet werden. Zum Brand sind mittlerweile weitere Details bekannt.

Zu dem Brand am Dienstag in einem Mehrfamilienhaus in Ehrenbreitstein sind mittlerweile weitere Details und Entwicklungen bekannt geworden. Irritiert zeigten sich die Koblenzer Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium über Gerüchte in den Sozialen Medien, laut denen eine Anzeige gegen die beiden Helfer erstattet worden sein soll, die während des schweren Feuers Menschen über einen Kran retteten.

Fakt ist: Es werde kein Ermittlungsverfahren gegen die zwei Helfer geführt. Dies stellte die Staatsanwaltschaft Koblenz klar. Nach den vorliegenden Informationen sei auch keine Anzeige erstattet worden. Pressestellenleiter Jürgen Fachinger vom Polizeipräsidium Koblenz bekräftigte: „Uns ist keine Anzeige bekannt, es wird nicht gegen die beiden Männer ermittelt.“

Würdigung statt Strafe

Er war verwundert über die entsprechenden Posts in den Sozialen Medien und sieht auch keinen juristischen Ansatz – im Gegenteil: Die beiden Zimmermänner hätten in einer Notsituation getan, was sie konnten, um zu helfen. Noch bevor die Feuerwehr am Dienstag am Brand eintraf, schritten die beiden jungen Handwerker selbst zur Tat. Mithilfe einer Wanne, die an dem ferngesteuerten Kran ihrer Zimmerei befestigt war, befreiten sie eigenhändig die ersten Bewohner aus dem brennenden Haus.

Fachinger lobte die Zivilcourage der Zimmerleute, laut ihm – auch wenn noch nichts fest entschieden sei – tauschen sich Polizei, Feuerwehr und die Stadt Koblenz derzeit darüber aus, ob es möglich wäre, den beiden jungen Handwerkern in irgendeiner Form eine Würdigung oder Auszeichnung für ihren Einsatz zukommen zu lassen.

Die Hilfsbereitschaft von Passanten war ohnehin beim Brand in Ehrenbreitstein groß. Ein weiteres Beispiel dafür ist Daniel Budinger. Der 36-Jährige reagierte geistesgegenwärtig und versuchte vor Ort, die Panik der Menschen im Brandhaus zu beruhigen. Geholfen habe ihm in der Situation seine langjährige Erfahrung als freiwilliger Feuerwehrmann, sagte Budinger im Gespräch mit unserer Zeitung.

Technischer Defekt könnte Feuer ausgelöst haben

Unterdessen sind mittlerweile weitere Details zu dem Brand bekannt. Ein technischer Defekt könnte ihn ausgelöst haben, hieß es am Mittwoch vonseiten der Polizei. Die Ermittlungen dauern aber noch an.

Eine Person – ein 51-jähriger Mann – wurde durch das Feuer schwer verletzt und am Dienstag in eine Spezialklinik nach Köln gebracht. Laut Polizei müsse der Mann weiterhin in der Klinik behandelt werden. Unter den weiteren fünf Personen, die verletzt in eine Klinik eingeliefert wurden, befand sich auch ein Kleinkind.

Haus wohl nicht mehr bewohnbar

Der entstandene Schaden beläuft sich nach erster Schätzung der Polizei auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag. Zudem wird das Haus in der Hofstraße nach Einschätzung der Beamten nicht mehr bewohnbar sein.

Der Brand löste einen großen Einsatz der Feuerwehr aus, die mit rund 50 Kräften Hilfe leistete. Das DRK war mit rund zehn Personen beteiligt, zur weiteren Unterstützung wurde der Katastrophenschutz alarmiert. Vor Ort wurden neben den Verletzten auch elf unverletzte Betroffene betreut.