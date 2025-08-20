Damit der Brand eines leer stehenden Gebäudes in Kattenes schnell gelöscht werden konnte, rückten zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehren im Umkreis aus. Bis in die Abendstunden lief der Einsatz. So verliefen die Löscharbeiten.

Löf-Kattenes. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten am Mittwoch vergangener Woche zu dem Brand eines leer stehenden Gebäudes im Löfer Ortsteil Kattenes aus. Vor Ort waren laut Christof Lang, dem stellvertretenden Wehrleiter der Verbandsgemeinde (VG) Rhein-Mosel, die Feuerwehren Löf, Hatzenport, Alken, Brodenbach und Oberfell. Auch die Feuerwehrleute aus Kobern-Gondorf halfen mit ihrer Drehleiter beim Löschen des Brandes aus. Die Feuerwehr Winningen unterstützte die Kräfte vor Ort indes mit Atemschutzgeräten.

Da anfänglich nicht klar war, welches Ausmaß der Einsatz hat, wurden auch die Berufsfeuerwehr Koblenz und die Schnelleinsatzgruppen (SEG) des Landkreises Mayen-Koblenz hinzugerufen. Doch als die Verstärkung eintraf, war das Feuer schon so weit unter Kontrolle, dass sie gar nicht mehr benötigt wurde. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

Laut einem Beitrag der Feuerwehr Löf-Kattenes auf Facebook konnte mittels Strahlrohren ein Übergreifen des Feuers auf die Nachbargebäude schnell und erfolgreich verhindert werden. Die Einsatzkräfte öffneten auch das Dach an mehreren Stellen und löschten kleinere Glutnester, um das unbemerkte Ausbreiten des Feuers zu verhindern.

Der stellvertretende Wehrleiter sagt: „Der Brand selbst war innerhalb von zwei Stunden gelöscht.“ Doch aufgrund der Holzbalken im Dach des Gebäudes übernahm die Feuerwehr Löf-Kattenes laut ihrem Beitrag in den sozialen Medien bis 19.30 Uhr die Brandwache, wobei sie sicherstellten, dass das Feuer nicht erneut entfachte. Dafür überprüften sie jede halbe Stunde die Brandabschnitte mit einer Wärmebildkamera.

Nach einer letzten Prüfung der Temperatur um 22 Uhr, die unter 30 Grad lag, gab die Feuerwehr Entwarnung und der Einsatz konnte gegen 23 Uhr beendet werden. „Der Einsatz bei dem Gebäudebrand in Kattenes lief reibungslos ab“, erklärt der stellvertretende Wehrleiter Christof Lang.