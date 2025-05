Brand in Brey sorgt für Vollsperrung der B9

Wegen eines Brandes in Brey ist die B9 derzeit in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt, dies teilt die Polizei in einer Erstmeldung mit. Es wird gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Weitere Informationen sollen folgen.