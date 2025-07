Der Hochbunker in der Koblenzer Nagelsgasse ist der größte Luftschutzbunker in der Koblenzer Innenstadt. Jetzt hat es dort gebrannt. Das ist bisher bekannt.

Im Koblenzer Hochbunker an der Nagelsgasse hat es am frühen Sonntagmorgen gebrannt. Das bestätigt die Koblenzer Feuerwehr auf Nachfrage. Demnach wurden die Brandbekämpfer gegen 4.15 Uhr alarmiert. Die Löscharbeiten dauerten bis circa 9.30 Uhr an. Im Einsatz waren rund 40 Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr.

i Das Gebäude darf nur mit der Feuerwehr betreten werden. Ulf Wolle

Zur Brandursache konnte die Feuerwehr am Sonntag noch nichts sagen. Eine sogenannte Brandnachschau am Sonntagmittag ergab aber, dass dort keine akute Gefahr mehr bestand. Ein Schild, das außen am Gebäude angebracht worden war, wies dennoch darauf hin, dass der Bunker nur in Begleitung der Feuerwehr betreten werden könne. Einem Sprecher der Feuerwehr zufolge hat das damit zu tun, dass nicht ausgeschlossen werden könne, dass sich noch giftiges Kohlenmonoxid in dem Gebäude befinde. Es sei nur schwer zu belüften.

Die Tage des größten Luftschutzbunkers der Koblenzer Innenstadt sind gezählt. Großgastronom und Inhaber Kenan Tayhus möchte dort ein Hotel erreichten, der Bunker soll abgerissen werden. Begonnen haben die Arbeiten indes noch nicht. Zum einen muss der Bauherr für eine Baugenehmigung weitere technische Nachweise in der Stadtverwaltung vorlegen. Die, die eingereicht wurden, werden aktuell geprüft. Zum anderen steht eine archäologische Voraberkundung auf dem Baugelände an.