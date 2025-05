Am Freitagmittag kam es zu einem Brand in Brey, von dem ein Wohngebäude betroffen war. Die Bewohner blieben unverletzt.

Zu einem Feuerwehreinsatz in Brey ist es am Freitagmittag gegen 14.20 Uhr gekommen. Bei diesem wurde ein Wohngebäude in Mitleidenschaft gezogen, wie die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel, Kathrin Laymann, mitteilt. Die Bewohner blieben unverletzt, weitere Untersuchungen zur Bewohnbarkeit folgen derzeit. Zur Schadenshöhe könne man keine Auskunft machen, heißt es weiter.

Für die Dauer des Einsatzes musste die B9 in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden, erst gegen 18.15 Uhr konnte sie wieder freigegeben werden.

Im Einsatz waren rund 70 Einsatzkräfte unter der Leitung der Feuerwehr Rhein-Mosel. Beteiligt waren Kräfte aus Brey, Spay, Rhens, Nörtershausen, Waldesch und Winningen sowie die Feuerwehreinsatzzentrale. Im Einsatz waren ebenfalls der Gefahrenstoffzug Mayen-Koblenz, die Drohneneinheit DRK Mayen-Koblenz aus Andernach, das DRK sowie Kräfte des Ordnungsamtes und der Polizei.