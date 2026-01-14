Krankenhäuser in Krise Bopparder Klinik vor Aus: Das sagen Boos und Langner Jan Lindner

Peter Meuer 14.01.2026, 15:56 Uhr

i Das Bopparder Heilig-Geist-Krankenhaus steht vor dem Aus. Philipp Lauer

Dem Bopparder Krankenhaus Heilig Geist droht das Aus. Auch, weil der Rhein-Hunsrück-Kreis sich finanziell nicht dauerhaft am Erhalt beteiligen will. In Koblenz und im Kreis MYK sorgt das bei OB David Langner und Landrat Marko Boos für Kritik.

Die Verhandlungslinie war schon länger deutlich gezogen: In der Stadt Koblenz und dem Kreis Mayen-Koblenz nebst Gremien erwarten die Entscheider, dass sich der Rhein-Hunsrück-Kreis finanziell stärker und dauerhaft am Erhalt des Bopparder Krankenhauses Heilig Geist beteiligt.







