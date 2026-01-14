Dem Bopparder Krankenhaus Heilig Geist droht das Aus. Auch, weil der Rhein-Hunsrück-Kreis sich finanziell nicht dauerhaft am Erhalt beteiligen will. In Koblenz und im Kreis MYK sorgt das bei OB David Langner und Landrat Marko Boos für Kritik.
Lesezeit 3 Minuten
Die Verhandlungslinie war schon länger deutlich gezogen: In der Stadt Koblenz und dem Kreis Mayen-Koblenz nebst Gremien erwarten die Entscheider, dass sich der Rhein-Hunsrück-Kreis finanziell stärker und dauerhaft am Erhalt des Bopparder Krankenhauses Heilig Geist beteiligt.