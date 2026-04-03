Bei Bauarbeiten ist am Donnerstag eine Bombe in Koblenz entdeckt worden. Nun müssen die beteiligten Behörden und Stellen an den Osterfeiertagen ran: Für Samstagnachmittag ist eine Lagebesprechung angesetzt.

Eine Bombe ist am Donnerstag bei Bauarbeiten in Koblenz entdeckt worden. Das teilte die Stadt Koblenz mit. Den genauen Fundort gab die Verwaltung noch nicht an, betont aber, eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht. Das Kampfmittel sei „entdeckt und gesichert“ worden.

Entschärfung wohl nach den Osterfeiertagen

Die Entschärfung des Kampfmittels ist Stand jetzt für die Woche nach den Osterfeiertagen geplant. Am Nachmittag des Karsamstags wollen sich die beteiligten Behörden und Stellen über das weitere Vorgehen im Rahmen einer Lagebesprechung beraten. Danach sollen weitere Informationen und auch der Entschärfungstermin bekannt gegeben werden.