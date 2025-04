Um 10.47 Uhr trifft am Freitagmorgen die Nachricht ein: Die 500-Kilogramm-Bombe aus dem Rhein wurde erfolgreich entschärft – auf einem Schiff auf der Mosel. Die Größe der Bombe war zuvor entscheidend dafür, dass rund 1000 Menschen in einem Umkreis von einem Kilometer ihre Wohnungen – oder Wohnmobile – verlassen mussten.

Nur rund eine Dreiviertelstunde, nachdem Einsatzkräfte den Sicherheitsradius kontrolliert und dem Kampfmittelräumdienst das Zeichen zur Entschärfung gegeben hatten, war die wichtigste Arbeit der Bombenexperten schon wieder beendet.

i Die Bombe wurde am Dienstag bei Baggerarbeiten im Rhein gefunden. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Mit mehr Problemen gerechnet

Mit einem so reibungslosen Ablauf hatte Kurt Mazzucco, Einsatzleiter des Kampfmittelräumdienstes, nicht gerechnet. „Wir hatten Probleme erwartet, weil die Bombe stark deformiert ist, und sie war durch das Wasser auch sehr stark in Mitleidenschaft gezogen“, erklärte Mazzucco nach der Entschärfung. An der Bombe, die zu diesem Zeitpunkt frisch entschärft direkt hinter ihm lag, war auf der Oberseite eine tiefe Delle zu erkennen.

i Kurt Mazzucco (Mitte) leitete den Einsatz des Kampfmittelräumdienstes auf der Mosel. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Gefunden wurde der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg am Dienstag im Rhein, bei Baggerarbeiten an der Pfaffendorfer Brücke. „Wir hatten eigentlich erwartet, dass wir bis zu zwei Stunden daran arbeiten müssen“, so Mazzucco, „aber nachdem sie gesandstrahlt war, ging es eigentlich problemlos“. Genauer gesagt wurden die zwei Enden der Bombe gesandstrahlt, „sodass wir die Zünder schön sehen konnten“. Der Rest war Alltag im Kampfmittelräumdienst: Mithilfe von Öl und einer Zange habe man die Zünder „einfach rausgedreht“.

i Auf dieses kleine Schiff wurde die Bombe nach der Entschärfung von dem Baggerschiff verfrachtet. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Dass all das diesmal auf dem Wasser vonstattenging, ist eher ungewöhnlich. Doch nachdem die Bombe auf dem Baggerschiff gefunden wurde, hatte der Kampfmittelräumdienst entschieden, sie nicht mehr vom Boot zu holen, bevor keine Gefahr mehr von ihr ausgeht. In einer Lagebesprechung entschied man sich deshalb dafür, das Schiff samt Bombe vom Rhein auf die Mosel zu schleusen und am Gülser Moselbogen zu entschärfen.

Der Vorteil: Im gesteckten Sicherheitsradius von 1000 Metern mussten hier „nur“ rund 1000 Menschen im Stadtteil Lay und auf dem Campingplatz am Moselbogen evakuiert werden. Am Fundort der Bombe hätten 16.000 Menschen evakuiert werden müssen, darunter auch Seniorenheime oder Hotels.

„Wir sind so nah dran, das ist egal für uns.“

Kurt Mazzucco auf die Frage, ob die Gegebenheiten auf dem Wasser die Arbeit mit der Bombe beeinflusst hätten.

Zur Stabilisierung wurde das Schiff in der Mosel laut Mazzucco mit Stelzen befestigt. Für ihn und seine Kollegen sei die Situation durch die Gegebenheiten auf dem Wasser nicht anders gewesen. „Wir sind so nah dran, das ist egal für uns.“ Aus diesem Grund sei auch die Größe der Bombe für sie egal gewesen, auch wenn Mazzucco deutlich machte, dass es hier um einen großen Blindgänger handelte. „Sie ist von der Größe schon ein bisschen über Standard.“

Bombenentschärfungen, selbst wenn sie so gut verlaufen wie diese, bedeuten in der Regel ein Großaufgebot an Einsatzkräften. Insgesamt rund 180 Kräfte vom städtischen Ordnungsamt, der Feuerwehr, der Polizei, der Katastrophenschutzeinheiten von Malteser und DRK, des Rettungsdienstes sowie des Kampfmittelräumdienstes waren am Freitag in Koblenz im Einsatz.

i Auf diesem Baggerschiff wurde die Bombe erfolgreich entschärft. Matthias Kolk

Gegen 7 Uhr wurde das Schiff von der Schleuse zum Moselbogen bei Güls gefahren. Der Kapitän musste danach vom Schiff geholt werden und ebenfalls den Sicherheitsradius verlassen. Bis 8.30 Uhr galt das auch für Menschen in Lay und auf dem Campingplatz am Moselbogen. Mit Lautsprecherdurchsagen wies die Feuerwehr in Lay am Morgen noch einmal auf die Evakuierung hin. Eine Person weigerte sich nach Informationen der Stadt, den Evakuierungsbereich zu verlassen, Vollzugskräfte mussten eingreifen. Mehr als 40 Menschen suchten die extra eingerichtete Betreuungsstelle in der Legiahalle auf. Thomas Jost, Ortsvorsteher in Lay, zog ein positives Fazit: „Wir sind sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit mit ausnahmslos allen Einsatzkräften, alle sind zufrieden!“

Die Mosel wurde für den Schiffsverkehr gesperrt, die Bahnstrecke für Züge, die Bundesstraße 416 für alle und der Luftraum für Flugzeuge. Erst als alle Menschen aus dem Sicherheitsbereich raus und alle Verkehrswege gesperrt waren, durfte der Kampfmittelräumdienst gegen 10 Uhr mit seiner Arbeit an der Bombe beginnen. Das Ende ist bekannt.

Vom Baggerschiff auf der Mosel wurde die Bombe nach erfolgter Entschärfung auf ein kleineres Schiff verfrachtet und von dort aus in den Lastwagen des Kampfmittelräumdienstes gehievt. Nun werde das Weltkriegsrelikt erst einmal eingelagert, sagte Mazzucco. Bei Gelegenheit soll die Bombe aus dem Koblenzer Rhein in Münster vernichtet werden.