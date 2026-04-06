Es ist schon ein bisschen wie „Alle Jahre wieder“, auch außerhalb der Weihnachtszeit. Am Mittwoch, 8. April, wird wieder einmal eine Bombe in Koblenz entschärft. Die Stadt hat wichtige Informationen übers Osterwochenende zusammengefasst.
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„Kein Grund zur Sorge“ schreiben die Verantwortlichen auf Handzetteln, die in Lay verteilt werden. Denn obwohl die 500 Kilogramm schwere Bombe am Donnerstag nicht an der Mosel, sondern am Rhein gefunden wurde, sind es rund 1000 Menschen vor allem in Lay, die am Mittwoch ihre Häuser und ihren Ort verlassen müssen.