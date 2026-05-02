Polizei ermittelt
Böllerwurf? In Mülheim-Kärlicher Jahnstraße knallt es 
In der Jahnstraße hat es Ende April ein lautes Knallgeräusch gegeben. Laut Polizei hat ein unbekannter Täter einen Böller aus ei
In der Jahnstraße hat es Ende April ein lautes Knallgeräusch gegeben. Laut Polizei hat ein unbekannter Täter einen Böller aus einem fahrenden Auto geworfen. (Symbolbild)
Ole Spata. picture alliance / dpa

Ende April kommt es zu einem lauten Knallgeräusch in der Jahnstraße in Mülheim-Kärlich. Die Polizei wird gerufen, denn ein Auto und ein Rollladen sind beschädigt. Laut Facebook-Einträgen war es nicht das erste Mal, dass es dort laut wurde. 

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In der Jahnstraße in Mülheim-Kärlich knallt es – und das immer wieder, wenn man nach den Einträgen der Facebook-Seite Spotted Mülheim-Kärlich geht. So auch vor wenigen Tagen. „Schon wieder ein Knall in der Jahnstraße. Das kann doch nicht wahr sein“, lautet einer der Posts, die am Abend des 22.

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