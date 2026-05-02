Ende April kommt es zu einem lauten Knallgeräusch in der Jahnstraße in Mülheim-Kärlich. Die Polizei wird gerufen, denn ein Auto und ein Rollladen sind beschädigt. Laut Facebook-Einträgen war es nicht das erste Mal, dass es dort laut wurde.
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In der Jahnstraße in Mülheim-Kärlich knallt es – und das immer wieder, wenn man nach den Einträgen der Facebook-Seite Spotted Mülheim-Kärlich geht. So auch vor wenigen Tagen. „Schon wieder ein Knall in der Jahnstraße. Das kann doch nicht wahr sein“, lautet einer der Posts, die am Abend des 22.