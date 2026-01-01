Bilanz zu Silvester in Koblenz Böllerwürfe „verletzen“ zum Glück nur Scheibe Doris Schneider 01.01.2026, 13:01 Uhr

i Die Schaufensterscheibe am Netto-Markt in der Nähe des Koblenzer Zentralplatzes wird durch einen Böller zertrümmert. Doris Schneider

Gefühlt wird viel geböllert in der Silvesternacht in Koblenz – und auch schon sehr früh. Ab dem Nachmittag knallt es überall mal. Aber für Silvester ist es insgesamt recht ruhig, zieht die Polizei am Neujahrsvormittag Bilanz. Aber nicht überall.

Am Neujahrsmorgen ist die Stadt schon wieder aufgeräumt und sauber, von den Partys zu Mitternacht ist kaum noch etwas zu sehen. Vor allem ans Deutsche Eck sind in der Nacht viele Menschen gekommen, um gemeinsam das neue Jahr zu begrüßen und die privaten Feuerwerke zu bestaunen.







