Blutspende ist ein Geschenk der Nächstenliebe

Der DRK-Blutspendedienst West ruft alle gesunden Menschen in Koblenz und der Region auf, in den kommenden Tagen Blut zu spenden und schwer kranken Patienten ein besonderes Geschenk der Nächstenliebe während der Weihnachtszeit zu machen.

Besonders an Feiertagen kommen leider weniger Menschen als üblich zur Blutspende. Jedoch sind gerade dann die Menschen, die Blutkonserven benötigen, auf das Engagement ihrer Mitmenschen angewiesen.

Durch die kurze Haltbarkeit bestimmter Blutbestandteile, wie zum Beispiel der Blutplättchen, wird regelmäßig Nachschub benötigt.