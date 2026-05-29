Man braucht nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, dass das schön wird: Vom fünften Stock im neuen Gebäude in der Koblenzer Löhrstraße aus hat man einen tollen Blick über Koblenz, hier entsteht eine Bar für alle. Bald. Ein Besuch auf der Baustelle.
Christoph Röhr ist seine Begeisterung anzumerken: „Ja, ist das nicht toll?“, sagt der Projektleiter der Firma RMA Management, der für das Gebäude mit dem Namen „Canto“ verantwortlich zeichnet. Beim Baustellenbesuch unserer Redaktion stehen wir nun nach einer schnellen Aufzugfahrt im fünften Stock des großen Hauses an der Ecke Löhrstraße/Pfuhlgasse/Am Wöllershof.