Im heutigen Internetzeitalter ist es einfacher: Was ist eigentlich aus XY geworden, und welchen Beruf hat Z? Wenn man aber 350 Jahre zurückschauen will, ist es eine Menge Arbeit und akribische Recherche, weiß der Gülser Josef Bündgen.

Unzählige Stunden hat der Gülser Josef Bündgen in den vergangenen sieben Jahren in rheinischen Archiven und Bibliotheken verbracht. Im Vergleich zu den rund 350 Jahren, über die er dort forschte, handelt es sich dabei aber nur um einen Wimpernschlag. Nun, pünktlich zur 1250-Jahr-Feier des Stadtteils, kann Bündgen das Ergebnis seiner akribischen Arbeit als dreibändiges Werk vorlegen, das ab sofort unter dem Titel „Ortsfamilienbuch Güls“ bestellt werden kann.

Bündgen hatte 2019 damit begonnen, die Familiennamen seines Heimatorts systematisch zurückzuverfolgen. Hierfür tauchte er tief in die Quellen ein. „Kirchenbücher sind für Güls seit 1677 erhalten, während Zivil- und Personenstandsregister erst ab 1798 ergänzend hinzukommen“, erklärt Bündgen.

i Eine wahre Fundgrube: die Kirchenbücher von Alt-St. Servatius in Güls. Alexander Thieme-Garmann

Zahlreiche Faktoren machten die Familienforschung zur regelrechten Detektivarbeit. „Es fängt schon bei den Namen an. Viele Gülser heißen Denkel, Müller oder Rosenbaum, und wenn dann noch der Vorname, meist Johann oder Katharina identisch ist, kann es schnell Probleme mit der Zuordnung geben“, weiß der Ahnenforscher. Hilfreich bei der Lösung können mitunter die überlieferten Namen der Taufpaten sein.

Insgesamt ist zu beobachten, dass viele Gülser ab der Mitte des 19. Jahrhunderts ihren Heimatort verließen. Einen Teil verschlug es im Zuge der Industrialisierung in den Norden der preußischen Rheinprovinz. Dadurch hat Bündgen auch die Stadtarchive von Bonn, Köln, Duisburg und Düsseldorf kennengelernt – immer auf der Suche nach Spuren von Gülsern. Selbst seine eigene Familiengeschichte enthält ein rheinisches Intermezzo. So hat sein Vater in Duisburg das Licht der Welt erblickt, bevor er sich in die Heimat seiner Vorfahren aufmachte.

„Es gibt immer noch genug Fragezeichen, etwa die Dunkelziffer im Bereich der Kindersterblichkeit oder der Untergang von Archivbeständen infolge von Krieg und Zerstörung.“

Josef Bündgen

Bei einem anderen Teil sorgte die Heirat dafür, dass man sich als Gülser Mädchen plötzlich in der Eifel wiederfand. Auch in solchen Fällen diente Bündgen das Trierer Bistumsarchiv, das über zahllose Kirchenbücher verfügt, als nützliche Quelle. Indessen weiß der Verfasser des Gülser Ortsfamilienbuchs, dass die Forschungsarbeit niemals abgeschlossen sein wird. „Es gibt immer noch genug Fragezeichen, etwa die Dunkelziffer im Bereich der Kindersterblichkeit oder der Untergang von Archivbeständen infolge von Krieg und Zerstörung“, weiß Bündgen.

Selbst der Tag der Geburt ist nicht immer eindeutig zuzuordnen, denn das eingetragene Taufdatum muss nicht zwangsläufig identisch mit dem Geburtsdatum sein. Ein prominentes Opfer ist Ludwig van Beethoven, von dem im Kirchenbuch von St. Remigius zu Bonn nur der Taufeintrag vom 17. Dezember 1770 notiert ist, was seine Geburt ein bis zwei Tage vorher lediglich wahrscheinlich macht.

i Blick von der Eisenbahnbrücke auf den Koblenzer Stadtteil Güls. Alexander Thieme-Garmann

Neben den aufgeführten Quellen hat auch die Rhein-Zeitung bei der Ahnenforschung mitgeholfen, wenn auch unfreiwillig. „Mithilfe der Todesanzeigen der vergangenen 30 Jahre konnte ich einige Lücken schließen“, dankt Bündgen mit einem Augenzwinkern unserem Blatt.

Seine Forschungsarbeit ist umso beeindruckender, als Güls heute rund 6000 Einwohner zählt. „Nach Ende des Zweiten Weltkriegs kamen viele Flüchtlinge aus dem Osten nach Güls, deren weitere Familiengeschichte ich auch dokumentiert habe“, versichert Bündgen. Zum Vergleich: 1787 lebten in Güls 640 Seelen, die etwa 70 verschiedene Familiennamen trugen. Seit 1938 zählt auch Bisholder mit seinen heute rund 400 Einwohnern zu Güls, die ebenfalls erfasst sind.

Hier kann quasi jeder Gülser seine Geschichte finden

Mit seinem dreibändigen Werk legt Josef Bündgen eine umfassende Arbeit über die Gülser Familien, ihre Mitglieder und deren Verbindungen zueinander vor. Ob Grebel, Hommen oder Kreuter – jeder Gülser wird darin auf seine Vorfahren stoßen und darüber hinaus sein verwandtschaftliches Verhältnis nachvollziehen können, ist der Autor überzeugt.

Das Werk besteht aus drei Bänden DIN A4 mit insgesamt rund 1500 Seiten und wird in einer einmaligen Auflage mit hochwertiger Fadenheftung gedruckt. Der Preis beläuft sich auf insgesamt 60 Euro, bei Postversand 72 Euro. Bestellungen sind bis zum 31. August per E-Mail an josef@buendgen.net möglich.

Das ist ein Ortsfamilienbuch

Ein Ortsfamilienbuch ist eine genealogische Quelle, die Informationen zu den Familien eines bestimmten Ortes zusammenfasst. Es enthält Informationen über Familien, deren Mitglieder und deren Beziehungen zueinander, basierend auf den Einträgen in Kirchenbüchern und anderen historischen Quellen. Ortsfamilienbücher dienen der Erforschung der Familiengeschichte eines Ortes und bieten eine systematische Zusammenstellung der dort lebenden Familien. Sie enthalten Geburts-, Heirats- und Sterbedaten und geben Auskunft, insbesondere über Beruf und Konfession der Familienmitglieder. atg