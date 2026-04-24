Sand, Liegestühle und Palmen Blick aufs Gelände: Koblenzer Stattstrand nimmt Form an Katrin Steinert 24.04.2026, 18:30 Uhr

i Klaus Berg (vorn) und sein Helfer Finn bauen die Schirmständer auf. Dazu messen sie auf dem verteilten Sand des Stattstrands die Abstände genau aus, und dann wird Sand draufgeschippt. Noch ist einiges zu tun, bis am 1. Mai am Moselufer die Saison startet. Katrin Steinert

Der Stattstrand am Moselufer in Koblenz-Metternich nimmt Form an: Der Sand ist verteilt, die Lampions hängen. Noch gibt es einiges zu tun: Palmen werden platziert, Schirmhalter eingegraben, Stühle gekärchert und und und.

Das Areal am Moselufer in Metternich wird zusehends zum Koblenzer Stattstrand: Klaus Berg arbeitet unter Hochdruck mit einem kleinen Team daran, bis zur Eröffnung am Freitag, 1. Mai, alles parat zu haben. Als wir vorbeischauen, transportiert er gerade in einer Baufahrzeugschaufel eine Palme zu ihrem Saisonstandort.







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