Der Stattstrand am Moselufer in Koblenz-Metternich nimmt Form an: Der Sand ist verteilt, die Lampions hängen. Noch gibt es einiges zu tun: Palmen werden platziert, Schirmhalter eingegraben, Stühle gekärchert und und und.
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Das Areal am Moselufer in Metternich wird zusehends zum Koblenzer Stattstrand: Klaus Berg arbeitet unter Hochdruck mit einem kleinen Team daran, bis zur Eröffnung am Freitag, 1. Mai, alles parat zu haben. Als wir vorbeischauen, transportiert er gerade in einer Baufahrzeugschaufel eine Palme zu ihrem Saisonstandort.