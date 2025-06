Die Verhandlungen um die Zukunft des Rewe-Marktes im Koblenzer Löhr-Center entwickeln sich in eine Richtung, die auf einen Erhalt des Standortes hindeuten. Das bestätigten sowohl eine Sprecherin der Rewe-Gruppe wie auch das Centermanagement des Löhr-Centers gegenüber unserer Zeitung. „Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir sehr positive Gespräche über eine mögliche Verlängerung führen“, so hieß es von Rewe auf Nachfrage.

Die Verhandlungen laufen

Die Verhandlungen seien noch nicht vollumfänglich abgeschlossen. „ Beide Parteien haben aber die Absicht, eine Verlängerung miteinander einzugehen“, heißt es weiter. Auch vom Centermanagement gibt es entsprechende Signale: „Wir sehen einem positiven Abschluss entgegen.“ Weitere Details, etwa zu möglichen Änderungen in den Vertragsmodalitäten, möchte die Löhr-Center-Leitung von der ECE Marketplaces GmbH & Co. KG allerdings noch nicht in die Öffentlichkeit tragen. Man bittet um Verständnis, dass man „über die Inhalte und Details der laufenden Verhandlungen und Gespräche keine Auskunft geben“ könne.

Mietvertrag läuft im Oktober 2025 aus

Der Mietvertrag zwischen Rewe und dem Löhr-Center läuft im Oktober 2025 nach zehn Jahren aus, eine Verlängerung wäre nötig. Zwischendurch war aus gut informierten Kreisen zu hören, dass Rewe eventuell aus dem Löhr-Center ausziehen könnte. Vom Centermanagement war im Februar zu hören, natürlich prüfe man alternative Vermietungen der Fläche und führe Gespräche mit unterschiedlichen potenziellen Mietern.

Der Rewe im Löhr-Center hatte im Herbst 2025 auf einer Fläche von rund 2700 Quadratmetern eröffnet. Davor hatte es für etwa ein knappes Jahr keinen Vollsortimenter im und um das Koblenzer Einkaufszentrum gegeben, da der Globusmarkt in den Gewerbepark nach Bubenheim umgezogen war. Der Rewe im Löhr-Center bietet rund 25.000 Artikel in seinem Sortiment an und erfüllt damit in der Koblenzer Innenstadt eine bedeutende Nahversorgungsfunktion.