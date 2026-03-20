Mietvertrag endet schon wieder Bleibt der Rewe im Löhr-Center Koblenz erhalten? Peter Meuer 20.03.2026, 11:58 Uhr

i Der Rewe im Löhr-Center: Erneut verhandeln die Vertragspartner um die Zukunft des Supermarktes. Alexej Zepik

Erst im vergangenen Jahr wurde verhandelt, nun sind erneut Gespräche nötig: Ende September endet nach einem Jahr Verlängerung der Mietvertrag für den Rewe im Löhr-Center. Wie geht es weiter mit dem für die Koblenzer Innenstadt wichtigen Supermarkt?

Aktuell verhandeln die Rewe-Gruppe und das Management des Koblenzer Löhr-Centers erneut über die Zukunft des Rewe-Standortes. Dass derzeit Gespräche darüber stattfinden, zu welchen Bedingungen der Supermarkt im Einkaufszentrum verbleiben könnte, bestätigten sowohl eine Sprecherin von Rewe wie auch das Centermanagement der ECE Marketplaces GmbH & Co.







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