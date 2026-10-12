Geplante XXXLutz-Ansiedlung Bleibt auch Smyths Toys länger in Koblenz an der B9? Jan Lindner 12.10.2026, 10:00 Uhr

i In einem Gebäude: die Filialen von Smyths Toys und Adler Mode im Gewerbepark direkt an der B9 in Koblenz. Alexej Zepik

Im Gewerbepark an der B9 in Koblenz findet man Spielehändler Smyths Toys und Adler Mode in einem Gebäude. Das soll abgerissen werden, weil sich hier Möbelgigant XXXLutz ansiedeln will. Der Modeladen bleibt länger als geplant – und Smyths Toys?

Eigentlich hätte Mitte 2027 Schluss sein sollen. Dann hätte das Adler Mode seinen Standort im Gewerbepark an der B9 in Koblenz verlassen müssen. Hier will Möbelgigant XXXLutz eine neue Filiale eröffnen. Das Gebäude, in dem neben Adler auch der Spielehändler Smyths Toys ist, soll abgerissen werden.







Artikel teilen

Artikel teilen