Im Gewerbepark an der B9 in Koblenz findet man Spielehändler Smyths Toys und Adler Mode in einem Gebäude. Das soll abgerissen werden, weil sich hier Möbelgigant XXXLutz ansiedeln will. Der Modeladen bleibt länger als geplant – und Smyths Toys?
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Eigentlich hätte Mitte 2027 Schluss sein sollen. Dann hätte das Adler Mode seinen Standort im Gewerbepark an der B9 in Koblenz verlassen müssen. Hier will Möbelgigant XXXLutz eine neue Filiale eröffnen. Das Gebäude, in dem neben Adler auch der Spielehändler Smyths Toys ist, soll abgerissen werden.