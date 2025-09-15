Wie es mit den Standorten des Medizinischen Versorgungszentrums Galeria Med in Koblenz, Vallendar und Andernach weitergeht, ist völlig unklar. „Keine Auskunft“, heißt es in den Praxen. Das Unternehmen mit Sitz in Neuwied hat Insolvenz angemeldet.

Das Wartezimmer des Medizinischen Versorgungszentrums Galeria Med am Koblenzer Löhrrondell ist voll an diesem Montagmorgen. Ob das auch weiterhin so sein wird, ist völlig unklar: Die GmbH mit Sitz in Neuwied hat Insolvenz beantragt – und wie es in den Praxen weitergeht, weiß im Moment niemand so genau.

Oder sagt es zumindest nicht. Die Mitarbeiterin am Empfangstresen im ersten Stock des Hauses in Koblenz, in dem auch eine Krankenkasse und weitere Praxen angesiedelt sind, bleibt freundlich und ruhig, als sie sagt: „Wir geben keine Auskunft“, weder darüber, ob im Moment alles normal weitergehe, noch dazu, ob die Ärzte auch weiterhin für ihre Patienten da sein werden.

i Die Praxis ist noch vor gar nicht langer Zeit in größere Räume im ersten Stock umgezogen. Doris Schneider

In Koblenz sind laut Homepage des MVZ Galeria Med zwei Allgemeinmediziner tätig, einer von ihnen ist zudem Neurochirurg. Auf der Praxistür steht einer der Namen indes nicht mehr, dafür ein anderer. Anfang des Jahres erst ist die Praxis im Haus in größere Räume umgezogen, ist ebenfalls auf der Homepage zu lesen.

In Andernach, wo laut Homepage ein Arzt arbeitet, springt der Anrufbeantworter an, wenn man in der Praxis des MVZ am Stadtgraben 33-35 anruft – man sei außerhalb der Öffnungszeiten, auch wenn das nicht stimmt, denn die sind laut Ansage montags bis freitags. Ob die Praxis überhaupt noch offen ist, lässt sich so gar nicht herausfinden.

i Der Standort des MVZ in Vallendar. Winfried Scholz

In der Praxis in der Vallendarer Löhrstraße wird der Hörer abgenommen, ein Mann meldet sich mit „Hallo“. Ja, die Praxis sei noch offen, ja, er sei der Arzt, ja, er versorge die Patienten. Mehr Fragen beantwortet er nicht, nennt auch nicht seinen Namen und verweist freundlich und bestimmt auf die Unternehmensleitung.

An insgesamt acht Standorten im nördlichen Rheinland-Pfalz betreibt die MVZ Galeria Med GmbH Arztpraxen. Jetzt wurde ein Insolvenzantragsverfahren über das Vermögen des Neuwieder Unternehmens eröffnet. Als vorläufiger Insolvenzverwalter wurde der Koblenzer Anwalt Alexander Römer bestellt. Was das Verfahren für die Praxisstandorte in Neuwied, Heimbach-Weis, Waldbreitbach, Koblenz, Vallendar, Andernach, Nastätten und St. Goarshausen bedeutet, was für die medizinische Versorgung der Patientinnen und Patienten und was für das Personal, ist noch unklar.

Geschäftsführer ist nicht zu erreichen

Mit Blick auf das „frühe Verfahrensstadium“ machte der vorläufige Insolvenzverwalter Römer keine Angaben. Konkret sei derzeit zu prüfen, „ob bei der MVZ Galeria Med GmbH ein Insolvenzgrund vorliegt und welche Aussichten für eine Fortführung des schuldnerischen Unternehmens bestehen“, erklärte Römer. Weiterhin müsse geklärt werden, ob die vorhandenen Vermögenswerte die Kosten des Insolvenzverfahrens decken können. Kontaktversuche zu MVZ Galeria Med-Inhaber und Geschäftsführer Markus Abts seitens unserer Zeitung waren bisher erfolglos.