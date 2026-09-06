Blaulichttag in Koblenz Blaulichtfamilie bringt viele Hingucker mit Alexander Thieme-Garmann 06.09.2026, 13:30 Uhr

i Ein Hingucker schlechthin war der ausgestellte Fuhrpark der Berufsfeuerwehr. Alexander Thieme-Garmann

Blau und Rot waren die dominierenden Farben beim Blaulichttag des DRK Mittelrhein. In Koblenz kam die Blaulichtfamilie zusammen und demonstrierte ihre Leistungsfähigkeit.

Der Blaulichttag des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Mittelrhein war wie gemacht für einen Familienausflug. Besonders die Kinder hatten auf dem Gelände des Daimler-Truck-Nutzfahrzeugzentrums ihren Spaß. Schließlich bekommt man nicht jeden Tag die Gelegenheit, sich auf den Sitz eines richtigen Polizeimotorrads zu schwingen.







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