Blaulichttag in Koblenz
Blaulichtfamilie bringt viele Hingucker mit
Ein Hingucker schlechthin war der ausgestellte Fuhrpark der Berufsfeuerwehr.
Ein Hingucker schlechthin war der ausgestellte Fuhrpark der Berufsfeuerwehr.
Alexander Thieme-Garmann

Blau und Rot waren die dominierenden Farben beim Blaulichttag des DRK Mittelrhein. In Koblenz kam die Blaulichtfamilie zusammen und demonstrierte ihre Leistungsfähigkeit.

Lesezeit 1 Minute
Der Blaulichttag des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Mittelrhein war wie gemacht für einen Familienausflug. Besonders die Kinder hatten auf dem Gelände des Daimler-Truck-Nutzfahrzeugzentrums ihren Spaß. Schließlich bekommt man nicht jeden Tag die Gelegenheit, sich auf den Sitz eines richtigen Polizeimotorrads zu schwingen.
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