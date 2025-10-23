Beim Jugendrotkreuz werden Kinder in der Notfallversorgung ausgebildet. Wettbewerbe sollen das Wissen vertiefen. Erst holte sich die „Blaulichtbande“ aus Brodenbach und Oberfell den Landessieg, nun sogar auch noch den Titel „Bundessieger“.

Den Sieg beim Bundeswettbewerb des Jugendrotkreuzes (JRK) holte sich die „Blaulichtbande“ des DRK-Ortsvereins Brodenbach-Oberfell. Beim Wettstreit in Bad Zwischenahn überzeugte die Gruppe mit Wissen, Geschick und Kreativität.

Schon auf der Fahrt in Richtung Niedersachsen stieg die Spannung und Vorfreude der sechs- bis zwölfjährigen Kinder aus Brodenbach, Oberfell und Alken.