Bläser-Flashmob lässt Gema-freie Weihnacht erklingen
Startpunkt des Bläser-Flashmobs ist der Görresplatz.
Musikalische Sondervorstellung auf dem Koblenzer Weihnachtsmarkt: Rund 70 Musiker zogen klangvoll mit Trompeten, Hörnern und Co. über die Plätze der Altstadt. Zu dem Flashmob hatte Tobias Jacobs vom Bläserstudio Koblenz aufgerufen.

Die Besucher des Koblenzer Weihnachtsmarktes durften sich über eine musikalische Sondervorstellung freuen: Eine Schar von Freunden der Blasmusik zog am Donnerstagabend über die festlich geschmückten Plätze, um ihre Instrumentengruppe klangvoll in Szene zu setzen.

