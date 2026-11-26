Satte Rabatte warten am „Black Friday“ in vielen Koblenzer Läden auf Kunden. Auch schon in den Wochen zuvor sind etliche Black-Deals im November abzugreifen. Die Redaktion hat sich in der Löhrstraße umgeschaut, was hier zu holen ist.
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Großzügige Rabatte, wohin das Auge blickt: Vor allem in der Koblenzer Löhrstraße, wo sich Warenhäusern, Mode-und Fachgeschäfte aneinanderreihen, weisen etliche Werbeaufsteller auf satte Rabatte hin. Bis zu 40 Prozent Nachlass sind darunter. So wird die Löhrstraße im November zur sinnbildlichen „Black-Deal“-Meile.