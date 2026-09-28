Gastronomie in Koblenz Bistro Verbene wird von „Slow Food“ ausgezeichnet Doris Schneider 28.09.2026, 09:22 Uhr

i Verena Schimmel und David Weigang (von links) freuen sich enorm über die Auszeichnung von Slow Food für ihr Verbene Bistro, die sie von Achim Ziss, Schatzmeister von Slow Food, überreicht bekommen. Lukas Schneyer

Slow Food, das ist ein echter Gegensatz zu Fast Food. Statt Döner und Imbiss stehen Qualität und fairer Handel im Mittelpunkt des Verbands Slow Food. David Weigang und Verena Schimmel vom Koblenzer Bistro Verbene freuen sich über dessen Auszeichnung.

Eine kleine rote Schnecke auf einer Urkunde. Und doch steckt so viel dahinter: „Wir freuen uns total darüber“, sagt Küchenchef und Besitzer David Weigang vom Bistro Verbene am Koblenzer Rheinufer. Denn die Schnecke ist ihm und seiner Partnerin Verena Schimmel von der Initiative „Slow Food“ verliehen worden.







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