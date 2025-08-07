In der Koblenzer Altstadt tut sich was: Kleine Cafés eröffnen, einen neuen Schwerpunkt gibt es jetzt auch im Entenpfuhl. Hier ist auch das Bistro Oh Làlà angesiedelt. Wer sich nach rosa Blüten umschaut, kann es nicht übersehen.

Es ist ein Stückchen Heimat, das sich Isabelle Schneider hier mitten in der Koblenzer Altstadt eingerichtet hat: Das Sofa von den Eltern, die Kommode von der Oma stehen in dem großzügigen Lokal, in dem früher ein Optiker und ein anderer Laden zu finden waren, die Wand wurde für das Bistro herausgerissen.

i Rosafarbene Stoffblumen bilden die Dekoration in dem kleinen Bistro, "auch die Männer mögen das", sagt Isabelle Schneider und lacht. Alexej Zepik

Entstanden ist ein großzügiger Raum mit vielen Tischen, mit alten Möbeln und modernen Bistrostühlen. Rosafarbene Stoffblumen hängen von der Decke, die Toiletten sind mit bunten Fliesen ausgestattet, die Wände halbhoch mit schwarz-weißer Folie und falschem Stuck beklebt. „Wir haben alles selbst gemacht, da hat meine ganze Familie geholfen, auch meine großen Kinder“, erzählt Schneider.

„Wir haben extra viel Platz, die Deutschen mögen es nicht, wenn es eng ist“, sagt sie und lacht. Sie kennt sich aus mit beiden Welten: Aufgewachsen ist sie als Tochter von deutschen Auswanderern in Südfrankreich, seitdem sie erwachsen ist, lebt sie in Deutschland – und möchte das Beste aus beiden Welten in ihrem Bistro vereinen.

i Französisches Gebäck und viele weitere Spezialitäten gibt es im Oh Làlà, gebacken wird hier nicht. Alexej Zepik

Bistro, das ist ihr wichtig: „Wir kochen hier nicht wirklich“, sagt sie. Natürlich werden die Baguettes und Toasts und Salate selbst gemacht, aber die Fischsuppe kommt aus Südfrankreich und wird nur gewärmt, ebenso der Bohneneintopf. Die Croissants und das Gebäck werden ebenfalls geliefert und frisch aufgebacken, „wir sind kein Restaurant und ich will auch nicht so tun als ob!“, sagt sie im Gespräch im Bistro.

i Die Spielecke wird gern genutzt, viele Eltern mit ihren Kindern kommen her. Alexej Zepik

Langsam füllt sich der Laden, am Morgen kommen etliche Mütter mit Kinderwagen. Eine kleine Spielecke macht diese Treffen perfekt. „Aber hier kommt jeder hin“, sagt die 44-Jährige ein bisschen stolz. Das ist, was sie möchte: kein Café für Studenten oder für Ältere, sondern ein Treffpunkt für alle. Und es funktioniert, kann sie nach ein paar Wochen sagen, auch wenn es sich noch nicht überall herumgesprochen hat, dass es das Oh Làlà gibt. Viele Stammgäste hat sie schon und auch schon ein paar Feiern ausgerichtet.

Die Preise sind günstiger als in vielen anderen Lokalen

Dass der Rentner oder die Studentin hier bei einem französischen Croissant und Milchkaffee oder Baguette und Landwein sitzen, liegt sicher auch an den Preisen. Die sind im Vergleich zu anderen Lokalen recht günstig. „Mir ist das wichtig“, sagt die gelernte Restaurantfachfrau schlicht. „Ich bin nicht doof, ich habe auch einen Businessplan und muss und will hier mein Geld verdienen. Aber deshalb muss ich es ja nicht teurer machen, als es sein muss.“

Rund 60 Plätze sind innen im Lokal, noch einmal etwa 25 draußen auf der überdachten Terrasse, die vor Sonne und Regen schützt und auf der sie im Winter Heizstrahler anbringen möchte. Hier am halbhohen Tisch ist auch ihr eigener Lieblingsplatz und der ihrer Angestellten Lina Tschasov, die neben zwei weiteren Teilzeitkräften und einigen Minijobbern das Team komplettiert.

i Die überdachte Terrasse bietet Schutz gegen Sonne und Regen. Alexej Zepik

„Man kommt mit Gästen ins Gespräch, es ist wunderbar.“ An einem Abend saßen am Ende alle, die noch da waren, rund um einen Tisch und unterhielten sich, obwohl sie sich vorher nie gesehen hatten. „Das ist mein Traum.“