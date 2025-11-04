Sanierungen gehen zügig voran Bima bringt in Koblenz 160 Mietwohnungen auf Vordermann 04.11.2025, 10:30 Uhr

i In der Von-Witzleben-Straße 5 und 8 sowie in anderen Straßen in Koblenz hat die Bima Mietwohnungen saniert. Insgesamt geht es zügig mit der ausgerufenen Offensive voran. Katrin Steinert

Wohnraum ist in Koblenz Mangelware – zudem solcher, der für untere Einkommen erschwinglich ist. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben hatte jahrelang Wohnungen in der Stadt nicht saniert, sie standen ungenutzt leer. Was sich bislang getan hat.

Die Bima kommt in ihrer Vermietungsoffensive in Koblenz voran: Von den 160 leer stehenden, dringend sanierungsbedürftigen Wohneinheiten wurden inzwischen 93 fertiggestellt und abgenommen, berichtet Thorsten Grützner auf Nachfrage unserer Redaktion. Zwischenzeitlich wurden davon 38 Wohnungen über die Wohnungsfürsorge wieder vermietet, sagt der Sprecher der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima).







