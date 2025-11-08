Kneipen in Koblenz Bildergalerie: So lief das Kulturschockfestival 2025 08.11.2025, 08:29 Uhr

i Hereditary im Florinsmarkt beim Kulturschock Alexej Zepik

Am Freitagabend ist es wieder soweit gewesen: In neun Koblenzer Kneipen und Lokalen traten Bands auf die Bühne und zeigten beim Koblenzer Kulturschockfestival 2025, was sie drauf haben. Hier geht es zur Bildergalerie.

Neun Kneipen, mehr als zwei Dutzend Bands, gute Laune, Musik, zahlreiche Menschen: Am Freitag fand wieder das große Non-Profit-Kneipenfestival Kulturschock in der Koblenzer Altstadt statt. Organisiert wird es vom Verein Music Live. Ihre Pforten öffneten hierfür Atlas Bar, Druckluftkammer, Florinsmarkt, Excalibur, Haus Metternich, HfGG, das Irish Pub in der Burgstraße, Mephisto und SK2.







