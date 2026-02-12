Karneval 2026Bilder vom Schwerdonnerstag in und um KoblenzIngo Beller, Judith Nick, Sophia Marie Rehorn, Winfried Scholz12.02.2026, 12:52 UhriDen Rhenser Möhnen vom Scharfen Turm gelingt der Kampf um den Rathausschlüssel: Obermöhn Roswitha Frickel hält ihn in ihren Händen. Stadtbürgermeister Jörg Schüller (in Orange) hat sich ergeben. Ingo BellerDie Möhnen erobern die Rathäuser, andernorts ziehen sie um die Häuser: Wir zeigen die schönsten Fotos vom närrischen Treiben in und um Koblenz.Aktualisiert am 12. Februar 2026 13:40 Uhr So ausgelassen feiern die Jecken den Karneval. Artikel teilen Artikel teilen Ressort und SchlagwörterKoblenz & RegionKarneval