Karneval 2026
Bilder vom Schwerdonnerstag in und um Koblenz
Den Rhenser Möhnen vom Scharfen Turm gelingt der Kampf um den Rathausschlüssel: Obermöhn Roswitha Frickel hält ihn in ihren Händ
Den Rhenser Möhnen vom Scharfen Turm gelingt der Kampf um den Rathausschlüssel: Obermöhn Roswitha Frickel hält ihn in ihren Händen. Stadtbürgermeister Jörg Schüller (in Orange) hat sich ergeben.
Ingo Beller

Die Möhnen erobern die Rathäuser, andernorts ziehen sie um die Häuser: Wir zeigen die schönsten Fotos vom närrischen Treiben in und um Koblenz.

So ausgelassen feiern die Jecken den Karneval.

