Karneval 2026
Bilder vom Karnevalsumzug in Weißenthurm
Après-Ski war das Motto dieser Gruppe beim Umzug in Weißenthurm.
Eva Hornauer

Am Karnevalssonntag sorgen die Karnevalisten in Weißenthurm beim Umzug für Heiterkeit und bunt gefüllte Straßen. Wir zeigen die schönsten Fotos vom närrischen Treiben.

So ausgelassen feiern die Narren den Karneval in Weißenthurm.

Koblenz & RegionKarneval

