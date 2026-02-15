Karneval 2026Bilder vom Karnevalsumzug in WeißenthurmEva Hornauer 15.02.2026, 16:09 UhriAprès-Ski war das Motto dieser Gruppe beim Umzug in Weißenthurm. Eva HornauerAm Karnevalssonntag sorgen die Karnevalisten in Weißenthurm beim Umzug für Heiterkeit und bunt gefüllte Straßen. Wir zeigen die schönsten Fotos vom närrischen Treiben.Aktualisiert am 15. Februar 2026 16:12 Uhr So ausgelassen feiern die Narren den Karneval in Weißenthurm. Artikel teilen Artikel teilen Ressort und SchlagwörterKoblenz & RegionKarneval