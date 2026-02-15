Karneval 2026
Bilder vom Karnevalssonntag in und um Koblenz

In den Koblenzer Stadtteilen gehen die Karnevalisten auf die Straßen und auch um die Rhein-Mosel-Stadt herum sorgen Umzüge für Heiterkeit. Wir zeigen die schönsten Fotos vom närrischen Treiben in und um Koblenz.

So ausgelassen feiern die Jecken den Karneval.

