Volksbank Rhein-Ahr-EifelBilanz in Koblenz: Bank peilt 4 Prozent Dividende anAlexander Thieme-Garmann22.01.2026, 17:00 UhriSascha Monschauer, Vorstandsvorsitzender der VR-Bank Rhein-Ahr-Eifel blickt auf ein positives Geschäftsjahr 2025 zurück. Alexander Thieme-GarmannAktualisiert am 22. Januar 2026 17:26 Uhr Lesezeit 2 Minuten Die VR Bank Rhein/Ahr/Eifel blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück. Das wurde jetzt bei einer Pressekonferenz in der Koblenzer Rhein-Mosel-Halle deutlich. So wuchs die Bilanzsumme um rund 323 Millionen Euro auf 7,2 Milliarden Euro.