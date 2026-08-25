Unfall bei Europabrücke
Biker stößt mit Auto zusammen
Ein Motrorradfahrer wurde bei einem Unfall in der Anschlusstelle Europabrücke schwer vereltzt.
Ein Motrorradfahrer wurde bei einem Unfall in der Anschlusstelle Europabrücke schwer vereltzt.
Daniel Karmann/dpa

Am Sonntag kam es in der Anschlussstelle Europabrücke zu einem Unfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Wie es dem Verletzten mittlerweile geht, kann die Polizei nicht sagen, dafür teilt sie erste Erkenntnisse zum Unfallhergang mit.

Lesezeit 1 Minute
Ein Motorradfahrer ist am Sonntagmittag gegen 12.40 Uhr auf seinem Krad bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Koblenz-Metternich schwer verletzt worden. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, ereignete sich der Unfall in der Zufahrt zur B9 an der Anschlussstelle Europabrücke in Richtung Koblenzer Innenstadt.
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